Buenos días. Estas noticias le pueden interesar. Quién será ministro Pedro Sánchez se convirtió ayer en el séptimo presidente del Gobierno de la democracia de 1978 y en las próximas horas tiene que designar un nuevo Ejecutivo. Sánchez va a premiar por un lado a su núcleo de confianza, pero también a veteranos que le apoyaron en su vuelta a Ferraz. El núcleo duro Entre ellos están los números dos y tres del partido, Adriana Lastra y José Luis Ábalos, que suena para Presidencia. Margarita Robles, la portavoz parlamentaria, tiene papeletas para dirigir el Ministerio de Justicia y la exministra Carmen Calvo lidera las quinielas para ser la nueva vicepresidenta del Gobierno Sánchez. Los veteranos Algunos fueron siempre fieles a Sánchez y otros llegaron más tarde, pero también cuentan con opciones de ser premiados con un ministerio. Suena el expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell para la cartera de Exteriores (para la que tampoco se descarta a Enrique Barón), pero también Cristina Narbona o Jordi Sevilla, para Medioambiente y Economía, respectivamente. Los tres ya fueron ministros en anteriores gobiernos socialistas. El responsable económico de la Ejecutiva del PSOE, Manuel Escudero, también opta a esa cartera. Ángel Gabilondo cuenta con opciones de volver al Ministerio de Educación. Jóvenes en alza Según ha podido saber La primera, el entorno de Sánchez ha contactado ya con la consejera valenciana de Sanidad Carmen Montón que puede recalar en esa cartera. Otros ministeriables menos conocidos son el sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, miembro de la ejecutiva muy cercano a Sánchez y Teresa Ribera, que ya sonó para el Ministerio de Energía en el fallido intento de 2016. No está claro que la portavocía del Gobierno vaya a ser para otro leal, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. El pasado Muchos de los que acompañaron a Sánchez durante su primera etapa, ya han asumido que van a ser solo diputados de base, a pesar de que cuentan con el respeto del resto de formaciones del Congreso. No se han cerrado todas las heridas de las primarias aunque ha habido acercamiento a la gente que apoyó al exlehendakari Patxi López, que parte con opciones para ser titular de Interior. El tema catalán En Ferraz barajan además elegir a Meritxell Batet, estrecha colaboradora de Sánchez desde el primer mandato como secretario general, como titular de la cartera encargada del problema territorial. Batet y la alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, Núria Parlon formaron parte del "Gobierno del cambio" que presentó Sánchez en 2016, aunque parece más probable que Borrell y Batet conformen la parte catalana del Ejecutivo. Traspaso exprés Tras acabar la votación, el jefe de gabinete de Mariano Rajoy, José Luis Ayllón, se quejaba de que nadie del PSOE se había dirigido a él para preguntar cómo iban a hacer el traspaso de poderes. El equipo de Rajoy había ordenado vaciar los despachos ayer por la tarde "y no esperar al lunes". Finalmente, esta tarea recayó sobre Lastra, Ábalos y Juanma Serrano, el jefe de gabinete de Sánchez. Es la primera vez que un relevo en Moncloa se hace de un día para otro. 'Mr Handsome' La moción de censura ocupó ayer las portadas de los medios de comunicación de todo el mundo. A las crónicas parlamentarias y la salida de Rajoy, se sumaron los perfiles sobre el nuevo presidente del Ejecutivo. Diarios y agencias describían a Sánchez en los suyos como Mr Handsome.

Ministros al paro Tres miembros del Ejecutivo de Mariano Rajoy pierden la cartera y el empleo, ya que no son diputados. Son el extitular de Exteriores, Alfonso Dastis, el de Fomento, Íñigo de la Serna y el de Economía, Román Escolano. A este último ya se le conoce como "el breve", después de haber renunciado a la vicepresidencia del BEI y a su sueldo de más de 270.000 euros anuales, para ocupar la cartera durante 86 días. AGENDA DE HOY Presidente Sánchez El nuevo presidente del Gobierno tomará posesión de su cargo ante el Rey a las once de la mañana en Zarzuela. El principio del fin del 155 Media hora más tarde, en Barcelona, toma de posesión de los consellers del Govern catalán presidida por Quim Torra. NUESTRA OPINIÓN Sánchez deberá formar un Gobierno sólido que favorezca la estabilidad.

